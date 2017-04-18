"بتروكيم" تعلن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% عن 2016

أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" عن توزيع أرباح نقدية مجموعها 240 مليون ريال عن عام 2016 بواقع نصف ريال لكل سهم أي ما نسبته 5% من رأس المال الاسمي، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية يوم انعقاد الجمعية.

وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول"، إنه سيبدأ صرف الأرباح يوم الخميس 27 إبريل الجاري بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ.

وأقرت الموافقة على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016.