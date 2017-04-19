أوبك: المنتجون ملتزمون باستعادة استقرار سوق النفط

قال محمد باركيندو، أمين عام منظمة أوبك، اليوم الأربعاء، إن جميع منتجي النفط المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج ملتزمون بتقليص المخزونات العالمية لتصل إلى متوسط مستواها في خمس سنوات واستعادة استقرار السوق.

وقال باركيندو، الذي كان يتحدث في الإمارات العربية المتحدة، إن بيانات مارس آذار تظهر التزاما أفضل بالاتفاق من قبل منتجي النفط مقارنة مع فبراير شباط.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون غير أعضاء بها في ديسمبر كانون الأول على خفض الإنتاج لمدة 6 أشهر ليساهموا في رفع أسعار الخام إلى نحو 55 دولاراً للبرميل بعد عامين من انخفاض الأسعار.

وستراجع أوبك سياستها إزاء النصف الثاني من هذا العام في اجتماع سيعقد في 25 مايو أيار.