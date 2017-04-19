أوبك والمنتجون غير الأعضاء سيلتقون يوم اجتماع المنظمة

قالت مصادر مطلعة إن "أوبك" تخطط لعقد لقاء مع منتجي النفط غير الأعضاء بها يوم 25 مايو، وهو اليوم نفسه الذي من المقرر أن تجتمع فيه المنظمة وذلك لاتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام.

وسيلتقي وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في مقر المنظمة بفيينا.

وستجرى مباحثات مشتركة أيضا مع وزراء نفط من دول غير أعضاء في المنظمة في ذلك اليوم، حسبما قال مصدران.

وأشارت مصادر من داخل أوبك إلى أن عددا من الدول الرئيسية الأعضاء في المنظمة ومن بينهم السعودية أكبر مصدر للخام في العالم يدعمون تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام إذا وافق على ذلك جميع المنتجين الآخرين بما في ذلك غير الأعضاء في المنظمة.

وتشير خطط عقد الاجتماعين في يوم واحد إلى تسوية الأمر على نحو أسرع مما حدث في العام الماضي عندما جرت الموافقة على الاتفاق.

واجتمعت أوبك في الـ30 من نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن خفض إنتاجها في حين جرى عقد لقاء مع الدول غير الأعضاء بعد ذلك بأكثر من أسبوع.

وقالت المصادر إن جدول أعمال الـ25 من مايو غير نهائي وقد يتغير مع اقتراب الموعد.

وساعد اتفاق 4"أوبك" على ارتفاع الأسعار التي تقترب من 55 دولارا للبرميل. غير أن المخزونات التي ما زالت كبيرة وزيادة إمدادات بعض المنتجين مثل الولايات المتحدة، التي لا تشارك في اتفاق تقليص الإنتاج، حدت من ارتفاع الأسعار.