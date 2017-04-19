النفط مستقر بعد تصريحات "إيجابية" من الأمين العام لأوبك

استقرت أسعار النفط بعد تأكيد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التزامها بتقليص تخمة المعروض في الأسواق العالمية التي تعاني منها السوق منذ عام 2014 على الرغم من أن زيادة الإنتاج والمخزونات في الولايات المتحدة ما زالت تضغط على الخام.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 54.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى يقترب من إغلاق الجلسة الماضية.

ولم تسجل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضا تغيرا يذكر عند 52.43 دولار للبرميل.

وقال تجار إن الأسعار تلقت دعما من تصريحات أمين عام أوبك محمد باركيندو التي أكد فيها أن المنظمة ملتزمة باستعادة الاستقرار إلى السوق من خلال تقليص المخزونات العالمية لتصل إلى متوسط مستوياتها في 5 سنوات.

ووافقت أوبك ومنتجون مستقلون مثل روسيا على تخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري لتقليص تخمة إمدادات الوقود العالمية التي تضغط على الأسواق منذ منتصف عام 2014.