مشروع للبتروكيماويات بين "سابك" وإكسون موبيل قريباً؟

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إنها اتفقت مع وحدة تابعة لإكسون موبيل على إقامة مشروع محتمل للبتروكيماويات في ولاية تكساس الأميركية.

وأوضحت "سابك "، في بيان نشر على موقع "تداول"، أن الطرفين سيواصلان "إكمال الدراسات والإجراءات اللازمة ومنها التصاميم الهندسية للمشروع وتقييم الجوانب التقنية والتجارية، وذلك للوصول إلى قرار بشأن إقامة المشروع من عدمه والمتوقع أن يكون خلال العام 2018".

لم تكشف سابك عن التكلفة التقديرية للمشروع، لكنها ذكرت أن المشروع يتضمن إقامة وحدة لإنتاج الإيثيلين بطاقة إنتاجية سنوية متوقعة تقارب 1.8 مليون طن.

وقالت سابك في بيان إن المشروع المحتمل مع إكسون موبيل كيميكال، والذي سيغذي وحدة لجلايكول الإيثيلين الأحادي ووحدتين للبولي إيثيلين، يتماشى مع استراتيجية الشركة السعودية في تعزيز نموها بالأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة.

وكانت سابك، إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم، قد قالت في العام الماضي إنها تدرس بناء المجمع في تكساس أو لويزيانا مع وحدة تابعة لإكسون.

تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس التنفيذي لسابك يوسف عبد الله البنيان كان قد لمح في يناير، إلى إعلان مرتقب للشركة بخصوص مشروع الإيثيلين في الربع الثاني من العام الحالي، مؤكداً آنذاك أن الشركة تدرس ضخ استثمارات أخرى في الولايات المتحدة بقيمة بين 2.5 مليار و3 مليارات دولار.