الفالح: إجماع متنام على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس إن الإجماع يتنامى بين منتجي النفط على ضرورة تمديد اتفاق كبح الإنتاج بعد فترته الأولى البالغة ستة أشهر لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن.



وأبلغ الصحفيين على هامش مؤتمر في الإمارات العربية المتحدة "هناك إجماع متنام لكن الأمر لم يحسم بعد." وأجاب عندما سئل عن روسيا غير العضو في أوبك "نتحدث مع جميع الدول. لم نتوصل إلى اتفاق بالتأكيد لكن الإجماع يتنامى".

وكان الفالح، قد قال في مقابلة مع جريدة الحياة إن امدادات النفط العالمية زادت بسبب بيع بعض المخزونات البحرية التي كان التجار يحتفظون بها.

وردا على سؤال بشأن استمرار ارتفاع المعروض النفطي رغم التزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج قال الفالح إن "جزءاً من المخزون البحري الذي كان تجار النفط يحفظونه للمستقبل بدأ يظهر في الأسواق."

وأضاف "الربع الأول من السنة يشهد دائما بناء المخزون، وفي الربعين الثاني والثالث تقليديا تدفع عوامل السوق إلى خفض المخزون وإذا ساعدنا السوق بخفض إنتاج أوبك سيكون خفض المخزون أسرع وإذا نظرنا إلى أرقام منظمة التعاون الاقتصادي نرى أن هناك خفضاً في المخزون."

وأكد الفالح أن السعودية ملتزمة باتخاذ الإجراءات الصحيحة للعمل على تحقيق استقرار سوق النفط.

كان الفالح قال هذا الأسبوع إن مستوى الالتزام بين منتجي النفط داخل أوبك وخارجها جيد للغاية وتجاوز 100% لكن من السابق لأوانه الحديث بشأن تمديد الاتفاق الذي ينتهي في يونيو حزيران.

تعقد أوبك اجتماعا يوم 25 مايو في فيينا لمناقشة سياسة النفط في النصف الثاني من العام.