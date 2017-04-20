الكويت: روسيا توافق مبدئيا على تمديد خفض الإنتاج

قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، للصحافيين، اليوم الخميس، إن روسيا وافقت مبدئيا على تمديد اتفاق منتجي النفط العالميين على خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو/حزيران.

وأضاف المرزوق أن معدل التزام روسيا بالاتفاق جيد جدا، وأن الجميع سيواصلون الالتزام بنفس المستوى.

وأضاف أن نسبة التزام المنتجين في أوبك وخارجها بالاتفاق تجاوزت 90% في مارس/آذار.

إلى ذلك، قال المرزوق إن تخفيضات إنتاج الخام قد تكون أقل عمقا إذا قررت أوبك والمنتجون غير الأعضاء بالمنظمة تمديد اتفاقهم على تقليص المعروض البالغة مدته 6 أشهر، لأن من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط لأسباب موسمية في النصف الثاني من 2017.

وينتهي الاتفاق على خفض الإنتاج بنهاية يونيو/حزيران وستجتمع أوبك في 25 مايو/أيار في فيينا لمناقشة سياسة النفط في النصف الثاني من العام. وكان المرزوق قال في وقت سابق اليوم، إنه يتوقع تمديد الاتفاق لما بعد يونيو/حزيران.

وقال إن أوبك ستمدد الاتفاق إذا كان هناك إجماع بين المنتجين غير الأعضاء في أوبك، وإن المنتجين يتطلعون دائما إلى إشراك المزيد من الدول غير الأعضاء بأوبك في الاتفاق.