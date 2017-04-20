النفط يعوض بعض خسائرة رغم تخمة المعروض

استردت أسعار النفط بعض عافيتها اليوم الخميس بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة بعدما قالت الكويت إنها تتوقع تمديد الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام.



وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 41 سنتا أو 0.77% عن الإغلاق السابق ليصل إلى 53.34 دولار للبرميل.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 32 سنتا أو 0.63% إلى 50.76 دولار للبرميل.



وقال التجار إن المكاسب جاءت في أعقاب تصريحات من السعودية والكويت عضوي أوبك بشأن تمديد اتفاق المنظمة وبعض المنتجين خارجها ومن بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام إلى ما بعد يونيو حزيران.



وذكر التجار أن الأسعار وجدت دعما أيضا في انخفاض مخزونات الخام التجارية بالولايات المتحدة، والتي قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنها تراجعت بواقع مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 532.34 مليون برميل.



تأتي الزيادة في الأسعار اليوم عقب هبوط الخامين القياسيين أكثر من 3.5% في الجلسة السابقة بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن هناك زيادة في مخزونات البنزين فضلا عن ارتفاع إنتاج النفط الخام الأميركي إلى 9.25 مليون برميل يوميا أي ما يعادل زيادة نحو 10 بالمئة منذ منتصف العام الماضي.

وزادت مخزونات البنزين الأميركية على غير المعتاد في هذه الفترة من العام لترتفع 1.5 مليون برميل بسبب زيادة نشاط التكرير.