ناصر الطيبي يفوز بجائزة أفضل صحافي مختص بشؤون الطاقة

حصل الزميل ناصر الطيبي، المذيع ومقدم النشرات الاقتصادية في قناة "العربية" والمتخصص في تغطية شؤون الطاقة على جائزة أفضل صحافي عربي مختص بشؤون الطاقة في دول الخليج العربي.

جاء تكريم الطيبي خلال فعاليات منتدى الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثالثة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتنظيم من وزارة الطاقة الإماراتية.

قدم الجائزة وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال حفل حضره جميع وزراء الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب أمين عام منظمة "أوبك" محمد باركيندو.

وأقيم الملتقى في دورته الحالية في إطار الجهود لتفعيل استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون التي تسعى إلى إبراز دور قطاع النفط وإنجازات الصناعة البترولية بدول المجلس ومساهماتها في الاقتصاد العالمي وحرصها على حماية البيئة.

ويهدف الملتقى إلى تأسيس إعلام بترولي متخصص في المنطقة يساهم في تنفيذ استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويقدم الزميل ناصر الطيبي برنامج "مستقبل الطاقة" على قناة "العربية" يوم الخميس من كل أسبوع في تمام 6:30 مساء بتوقيت السعودية، ويعاد الجمعة في 11:40 صباحاً بتوقيت السعودية.