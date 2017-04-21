وزير الطاقة الروسي: سوق النفط يتحسن مع انخفاض المعروض

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن الوضع في سوق النفط تحسن بسبب انخفاض إمدادات الخام.

وذكر نوفاك، خلال زيارته طوكيو، أنه على اتصال مع منتجي النفط الروس بشأن سوق النفط.

إلى ذلك، زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم شهر أقرب استحقاق ثمانية سنتات إلى 53.07 دولار للبرميل، لكنه يظل متجها لتكبد خسارة أسبوعية نسبتها خمسة بالمئة هي الأكبر منذ الأسبوع العاشر من مارس/آذار.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود شهر أقرب استحقاق 50.82 دولار للبرميل بزيادة 11 سنتا عن الإغلاق السابق، ويتجه لتسجيل هبوط أسبوعي نسبته 4.5% هو الأكبر منذ العاشر من مارس/آذار أيضا.