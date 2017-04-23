الصين تسجل صادرات قياسية من الديزل في مارس

أظهرت بيانات الجمارك أن حجم صادرات الديزل الصينية سجل مستوى قياسيا مرتفعا في مارس، في حين زادت مبيعات البنزين والكيروسين أيضا مع مواصلة شركات التكرير الاتجاه إلى الأسواق الأجنبية لتصريف فائض الإنتاج.

وقفزت صادرات الديزل 53% إلى 1.91 مليون طن بحسب بيانات الجمارك الصينية متخطية المستوى القياسي السابق 1.78 مليون المسجل في ديسمبر.

وارتفعت صادرات البنزين 25% في مارس مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق إلى 840 ألف طن، لكنها انخفضت عن شهر فبراير 21%.

وبلغت صادرت الكيروسين 1.25 مليون طن مرتفعة بنسبة 21.4% على أساس سنوي، و23% عن الشهر السابق.