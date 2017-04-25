ارتفاع أرباح "ينساب" الفصلية 44% لـ608 ملايين ريال

ارتفعت أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" إلى 608.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول بنسبة 44.2%، مقارنة بـ421.7 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات وزيادة الكميات المباعة بالرغم من ارتفاع متوسط أسعار مواد اللقيم.

بلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الحالي 1,758.5 مليون ريال مقابل 1,346.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 30.6%.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 608.2 مليون ريال مقابل 399 مليون ريال للربع المماثل عن العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 34.4%.