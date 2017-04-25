النفط يصعد بعد موجة خسائر استمرت 6 جلسات

استعادت أسعار النفط بعض عافيتها اليوم الثلاثاء بعد خسائر استمرت ست جلسات متتالية لكن الأسواق ما زالت تواجه ضغوطا حيث فقد التجار الثقة في أن تعهدات كبار المنتجين بخفض الإنتاج ستحد من تخمة معروض النفط العالمي.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 14 سنتا أو 0.3% إلى 49.37 دولار للبرميل ليظل دون مستوى 50 دولارا الذي نزلت عنه أواخر الأسبوع الماضي.



وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 14 سنتا أو 0.27% إلى 51.74 دولار للبرميل.



وانخفض برنت 10% منذ أواخر 2016 رغم الجهود التي قادتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي لتقليص المعروض في سوق النفط.

إلى ذلك، أظهرت تعليقات من مسؤولين روس وتفاصيل خطط استثمارية أعلنتها شركات نفطية أن إنتاج النفط الروسي ربما يرتفع لأعلى مستوياته في 30 عاما إذا لم تمدد أوبك والمنتجون خارجها اتفاق كبح الإنتاج، ومدته ستة أشهر، بعد الثلاثين من يونيو حزيران.



وفي الأسبوع الماضي، هبطت الأسعار حوالي 7% لأسباب من بينها علامات على زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وهو ما أبطل تأثير جهود أوبك والمنتجين الآخرين لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام.