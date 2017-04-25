فيتول آسيا: أسعار النفط لن تبلغ 70 دولارا في 2017

قال رئيس #فيتول آسيا لتجارة الطاقة والسلع الأولية، الثلاثاء، إن من المرجح أن تظل أسعار #النفط بين أوائل الـ50 وأوائل الـ60 دولاراً للبرميل في 2017 ومن المستبعد أن تبلغ 70 دولاراً للبرميل، بسبب فائض المعروض.

وقال كو هوي مينغ، رئيس الوحدة التابعة لفيتول أكبر شركة مستقلة لتجارة #الطاقة في العالم، إن مارس شهر صعب جدا على صعيد حركة التجارة، بسبب وقوعه بين ذروتي الطلب الشتوي والصيفي وأعمال الصيانة بكثير من مصافي التكرير الآسيوية.



وأبلغ كو الصحافيين على هامش مؤتمر لقطاع الشحن البحري "الفائض في سوق الخام يزيد عن المعتاد بسبب نقص الطاقة التكريرية."

لكنه أضاف أن من غير الواضح إن كانت السوق ستنشط فور عودة مصافي #التكرير إلى الخدمة.

وأوضح أن الطلب ينمو عالميا وبخاصة في #أوروبا و#الصين والهند والولايات المتحدة لكنه ما زال أبطأ من المعروض.

وقال إن هناك طفرة في حجم شحنات النفط الخام من الولايات المتحدة إلى آسيا ولاسيما تلك المتجهة إلى منطقة شاندونغ في الصين منذ أواخر العام الماضي وحتى أوائل العام الحالي.

وقد تزيد تدفقات الخام الأميركية المتجهة شرقا، بسبب تراجع تكلفة الإنتاج في الولايات المتحدة مع قيام المنتجين بتحسين الكفاءة وفرض سقف عالمي على انبعاثات الكبريت من 2020 مما سيصب في مصلحة الخامات الأميركية الخفيفة وتراجع أسعار الشحن البحري.

وتوقع كو استمرار نمو نواتج التقطير الخفيفة، التي تشمل النفتا والبنزين وغاز البترول المسال، في آسيا.

وقال "النمو في آسيا يتركز أكثر في مزيد من السيارات ومزيد من الطهي، والصناعات البتروكيماوية ما زالت جيدة جدا أيضا".