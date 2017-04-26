النفط يتراجع مع نمو مفاجئ للمخزونات الأميركية

واصلت أسعار النفط اتجاهها النزولي اليوم الأربعاء حيث أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام الأمريكية ومستوى قياسيا للإمدادات في بقية أنحاء العالم وهو ما ألقى بظلال من الشك على قدرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإمدادات وموازنة السوق.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا أو 0.3% إلى 49.43 دولار للبرميل بعدما زادت 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة. وهبط الخام الأميركي في سبعة من الجلسات الثمانية الماضية.



وقال تجار إن خام غرب تكساس الوسيط تأثر بعد تقرير أصدره معهد البترول الأميركي في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء بشأن زيادة مخزونات الخام الأميركية بواقع 897 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل نيسان إلى 532.5 مليون برميل.



وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 12 سنتا أو 0.2% إلى 51.98 دولار للبرميل. ويقل برنت بنحو 8.5% عن الذروة التي بلغها في أبريل نيسان.



وتعهدت أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا، لكن باستثناء الولايات المتحدة، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الحالي بهدف السيطرة على تخمة المعروض المستمرة منذ أعوام ودعم الأسعار.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 897 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل/نيسان لتصل إلى 532.5 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات النفط في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت مليوني برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين قفزت 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي مخالفة توقعات المحللين في استطلاع لرويترز، والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره مليون برميل.

وتراجعت مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 36 ألف برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط مليون برميل.

وزادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 384 ألف برميل يوميا لتصل إلى 8.2 مليون برميل يوميا.