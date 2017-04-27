رئيس أرامكو التنفيذي: سوق النفط تتجه نحو عودة التوازن

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية إن سوق النفط تتحرك صوب استعادة التوازن مدعومة بتحسن العوامل الأساسية للعرض والطلب واتفاق خفض المعروض بقيادة أوبك.

وأضاف أمين الناصر، لمؤتمر في باريس، "السوق تتحرك صوب استعادة التوازن، أرى سوق النفط تشير صوب الصعود وأتوقع أن تواصل التحسن".

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويان عن ثقته في أن أي مشاركة بالطرح العام الأولي لأرامكو السعودية ستكون استثمارا جيدا.

تعتزم الحكومة السعودية إدراج ما يصل إلى 5% من أرامكو في بورصة الرياض وسوق عالمية واحدة أو أكثر. ويعتقد المحللون أنها قد تجمع 100 مليار دولار على أساس تقييم أرامكو بتريليوني دولار.