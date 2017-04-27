المرزوق: نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج "تاريخية"

وصف وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بـ"التاريخية"، مشيراً إلى أن نسبة التزام أعضاء أوبك وغير أوبك بالاتفاق هي 98% في مارس، بارتفاع 4% عن نسب الالتزام في فبراير.

وقال المرزوق في مقابلة خاصة مع "العربية"، في برنامج مستقبل الطاقة للزميل ناصر الطيبي، "لمسنا الرغبة في التمديد من قبل روسيا لكن لا شيء رسميا حتى الآن"، مشيراً إلى أن تخفيض مستويات الإنتاج في روسيا وصل إلى 230 ألف برميل يومياً.

أمّا عن الموقف الإيراني، فأكد المرزوق أن وزير النفط الإيراني قد أبدى رغبته في تمديد اتفاق خفض الإنتاج، ولكن الموقفين الليبي والنيجري يبقيان غامضين وغير مستقرين.

وأشار إلى أن وزير النفط السعودي خالد الفالح يقوم بجولة آسيوية حالياً لتشاور مع الدول التي وقعت على اتفاقية خفض الإنتاج، حول إمكانية التمديد لمدة 6 أشهر إضافية.

وتوقع استمرار تراجع المخزونات ووصولها إلى معدل الخمس سنوات وبالتالي توازن السوق في الربع الأخير من العام الجاري، لافتاً إلى أن تخمة المعروض انخفضت إلى 200 ألف برميل يوميا في 2017، ومتوقعاً أن يتراجع الفارق ما بين العرض والطلب إلى مليون و200 ألف برميل في النصف الثاني من العام الجاري.