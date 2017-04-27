مشاريع النفط التقليدي عند أدنى مستوى منذ 70 عاما

قالت وكالة الطاقة الدولية أن اكتشافات النفط العالمية تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض في 2016 في الوقت الذي تقلص فيه الشركات الإنفاق وأعداد مشروعات النفط التقليدية التي جرت الموافقة عليها إلى أدنى مستوى في أكثر من 70 عاما، محذرة من أن الاتجاهين قد يستمران هذا العام.

وقالت وكالة الطاقة إن اكتشافات النفط هبطت إلى 2.4 مليار برميل في 2016 مقارنة مع المتوسط البالغ تسعة مليارات برميل سنويا على مدى الخمسة عشر عاما الماضية.

وقالت الوكالة "حجم الموارد التقليدية التي جرت الموافقة على تطويرها في العام الماضي هبط 30% عن العام السابق إلى 4.7 مليار برميل مع انخفاض عدد المشروعات التي تلقت قرارا استثماريا نهائيا إلى أدنى مستوى منذ الأربعينيات".

وأوضحت أن التباطؤ الحاد في نشاط قطاع النفط التقليدي جاء نتيجة لانخفاض الاستثمارات بفعل تراجع أسعار النفط، مضيفة أن هذا سبب آخر للمخاوف بشأن أمن الطاقة في وقت تتصاعد فيه المخاطر الجيوسياسية ببعض الدول الرئيسية المنتجة مثل فنزويلا.