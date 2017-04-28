الفالح: الطلب العالمي على النفط سيرتفع في النصف الثاني

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الجمعة، إن من المرجح أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من العام مقارنة مع النصف الأول.

وقال الفالح متحدثاً في أستانة "نحن على ثقة من أن الطلب على النفط في النصف الثاني سيكون أعلى من النصف الأول. وإن التزام أعضاء أوبك بالاتفاق 100% والتزام غير الأعضاء 85%".

وأضاف "إن مساهمة روسيا في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي كانت جيدة في إبريل/نيسان.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول تعهدت مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في أوبك على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.

إلى ذلك، توقع مسح أجرته رويترز اليوم الجمعة توازن العرض والطلب بسوق النفط بنهاية العام الحالي إذا قررت أوبك وشركاؤها تمديد اتفاق تقليص إنتاج الخام.



لكن احتمال رفع الإنتاج من خارج أوبك بقيادة منتجي النفط الصخري الأميركيين قد يواصل عرقلة إعادة التوازن حسبما ذكر المحللون.



وتوقع مسح رويترز الذي شمل 35 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 57.04 دولار للبرميل في 2017 مقارنة مع توقع الشهر الماضي البالغ 57.25 دولار ومع متوسط يبلغ نحو 55 دولارا منذ بداية العام الحالي.



ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.73 دولار للبرميل في 2017 انخفاضا من متوسط توقعات الشهر الماضي البالغ 55.29 دولار.