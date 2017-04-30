الفالح: توافق في آسيا حول مستويات إنتاج النفط

أكد خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، في ختام جولته إلى دول آسيا الوسطى، التوصل إلى نظرة مشتركة حول أسواق النفط ومستويات الإنتاج فيها.

وأشار الفالح إلى الاتفاق على ضرورة الالتزام بتخفيض الإنتاج.

وأوضح الفالح أن هناك مجالات مشتركة يمكن أن تتحالف فيها الجهود السعودية الكازاخستانية اقتصادياً، خصوصًا في صناعات البتروكيماويات والمعادن والطاقة المتجددة.

وكان الفالح توقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من العام مقارنة مع النصف الأول، قائلا في حديث له في أستانة: "نحن على ثقة من أن الطلب على النفط في النصف الثاني سيكون أعلى من النصف الأول. وإن التزام أعضاء أوبك بالاتفاق 100% والتزام غير الأعضاء 85%".

وأضاف "إن مساهمة روسيا في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي كانت جيدة في إبريل/نيسان.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول تعهدت مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في أوبك على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.