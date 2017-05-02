السعودية.. دراسة رفع سعر التعرفة الكهربائية تدريجياً

أشار وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، الدكتور صالح العواجي، إلى أن الرفع السنوي للتعرفة الكهربائية تتم دراسته حالياً من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إضافة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع الأمر بموضوعية بما يضمن استدامة الخدمات على المدى الطويل، حيث سيتم رفع سعر التعرفة بشكل تدريجي حتى العام 2020، مبيناً في الوقت ذاته أن العائد الاقتصادي من تبادل الطاقة الكهربائية بين المملكة وجمهورية مصر العربية سيبلغ نحو 15 مليار ريال سنوياً.

وقال العواجي خلال ورشة العمل الثالثة للتعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء، إن تكلفة الاستثمار السعودي المصري لا تتجاوز 1.5 مليار دولار (5.6 مليار ريال)، إضافة إلى تعزيز موثوقية الخدمة والمساعدة في حالات الطوارئ، مشيراً إلى أن التبادل العيني للطاقة لا يقتضي أن تكون هنالك قيمة نقدية للتبادل، بل طاقة مقابل طاقة، موضحاً أن ذلك سيعزز التبادل الموسمي الكهربائي للمنظومتين، وفقا لصحيفة "الوطن".

وفيما يخص إنشاء محطة في البحر لإنتاج الطاقة المتجددة بين البلدين، أوضح أن الاستثمارات المشتركة ستكون من ضمن الموضوعات التي سيتم مناقشتها، متمنياً المزيد من استثمارات لمثل هذا النوع من الجانبين، مبيناً أنه من الممكن أن تكون تلك المحطة من المشاريع المطروحة لاستغلال طاقة الرياح.

وقال العواجي إن فترات ذورة الأحمال في المملكة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة، وفي المنظومة الكهربائية المصرية تبدأ الذروة من الساعة السادسة مساء إلى ما بعد العاشرة، لافتاً إلى أن ذلك سيعطي فرصة للتبادل العيني للطاقة خلال تلك الفترات بمقدار 3000 ميغاوات، وسيكون بإمكان المملكة استيراد كميات كبيرة من الطاقة خلال فترات الذروة، وتعيد كميات مماثلة للمنظومة المصرية بأوقات الذروة في مصر.