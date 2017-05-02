النفط يرتفع بدعم تخفيضات أوبك رغم زيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط توقعات بأن يمدد كبار مصدري أوبك تخفيضات الإنتاج إلى النصف الثاني من هذا العام، وهو ما طغى على أثر زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا وليبيا.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 30 سنتا إلى 51.82 دولار للبرميل. وسجلت العقود الآجلة أدنى مستوى في شهر عند 50.45 دولار الأسبوع الماضي بعد استئناف تشغيل حقلين نفطيين كبيرين في ليبيا.

وارتفع الخام الأميركي الخفيف 20 سنتا إلى 49.04 دولار للبرميل.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت مع روسيا وعدد من كبار منتجي النفط الآخرين على خفض إنتاج الخام نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 في محاولة لتقليص التخمة العالمية.

وتجتمع أوبك مع عدد من المنتجين المستقلين في 25 مايو أيار ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمددوا العمل بالقيود المفروضة على الإنتاج لبقية هذا العام.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين إن إنتاج البلاد ارتفع فوق 760 ألف برميل يوميا، مسجلا أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2014 مع وجود خطط لاستمرار تعزيز الإنتاج.

وبلغ إنتاج الولايات المتحدة من الخام أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2015.

ووجد النفط بعض الدعم في بيانات أظهرت أن إنتاج النفط الروسي انخفض قليلا إلى 11 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان مقارنة مع 11.05 مليون برميل يوميا في مارس آذار.

ومن المتوقع أن تسجل مخزونات الخام الأميركية تراجعا للأسبوع الرابع علي التوالي من مستوى قياسي مرتفع في نهاية مارس، ولكن المخزونات لا تزال أعلى نحو 10% عن مستوياتها في نهاية العام وفقا لحسابات رويترز.

وأظهر مسح أولي أجرته رويترز أن مخزونات الخام الأميركية هبطت 2.2 مليون برميل على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع مخزونات المنتجات المكررة.