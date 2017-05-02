تكنولوجيا جديدة تحدد مليار برميل إضافي بخليج مكسيكو

قال رئيس منطقة خليج مكسيكو بشركة "بي بي" النفطية العملاقة، إنها تمكنت باستخدام تكنولوجيا جديدة للتصوير الشعاعي في عمليات المسح السيزمي من تحديد مليار برميل إضافية من "الموارد المحتملة" في أربعة من حقولها البحرية في الولايات المتحدة.

وأبلغ ريتشارد موريسون مؤتمرا في هيوستون أن الحقول الأربعة هي اتلانتيس وماد دوج وثاندر هورس ونا كيكا.

وقالت "بي بي" الأسبوع الماضي، إنها تمكنت باستخدام تكنولوجيا التصوير الشعاعي من تحديد موارد محتملة حجمها 200 مليون برميل في حقل اتلانتيس وحده. وأضافت أنها تعتزم تطبيق تلك التكنولوجيا في حقول أخرى في أذربيجان وأنغولا وترينيداد وتوباغو.