مسح للإنتاج: 90% التزام أوبك باتفاق النفط

أظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج منظمة أوبك النفطي انخفض للشهر الرابع على التوالي في أبريل في الوقت الذي قلصت فيه عمليات الإصلاح والاضطرابات إنتاج نيجيريا وليبيا المستثنتين من اتفاق لتقييد الإنتاج.

وتراجع مستوى التزام أوبك إلى 90 بالمئة مقارنة مع 92 بالمئة في القراءة المعدلة لشهر مارس، بحسب مسوح رويترز.

وتعهدت المنظمة بخفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا لستة أشهر من أول يناير في أول خفض للإنتاج منذ 2008. وتخفض الدول غير الأعضاء في المنظمة إنتاجها بنصف ذلك المقدار.

وتريد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التخلص من الإمدادات الفائضة التي تبقي أسعار الخام دون 52 دولارا للبرميل، وهو مستوى يقل عن نصف ما كان عليه النفط في منتصف 2014. ولكونه من الصعب على ما يبدو التخلص من تخمة الإمدادات، من المتوقع أن تمدد أوبك الاتفاق.

ويظهر مسح رويترز أن مستوى الالتزام البالغ 90 بالمئة ما زال أعلى مما حققته أوبك في التخفيض السابق عام 2009. وقدر محللون بعضهم من وكالة الطاقة الدولية مستوى الالتزام في 2017 بأعلى من ذلك ووصفته الوكالة بأنه قياسٍ.

وجاءت أكبر زيادة في الإنتاج من أوغندا التي عززت برامج صادراتها ودشنت الإنتاج من حقل إيست بول في فبراير/شباط. وخفضت تلك الزيادة مستوى امتثال أنغولا إلى 91 بالمئة مقارنة مع ما يزيد على 100 بالمئة في وقت سابق من العام.