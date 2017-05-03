النفط يتعافى مع انخفاض المخزونات الأميركية

تعافت أسعار النفط اليوم الأربعاء، حيث عزز انخفاض في المخزونات الأميركية السوق على الرغم من أن تراجع مستوى الالتزام بجهود أوبك لخفض الإنتاج واقتراب الإمدادات من مستويات قياسية مرتفعة جدا من المكاسب.

وبحلول الساعة 0641 بتوقيت غرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 47 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 50.93 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 48.02 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.4% أمس الثلاثاء مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 21 مارس آذار في حين أغلق برنت عند أدنى مستوياته منذ بداية العام إذ فقد جميع مكاسبه التي حققها منذ اتفاق أوبك على خفض الإنتاج في نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل نيسان إلى 528.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.3 مليون برميل.

وستعلن الحكومة الأميركية بيانات مخزونات إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.

وأظهر مسح لرويترز أمس الثلاثاء أن الإنتاج في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفض للشهر الرابع على التوالي في أبريل نيسان، حيث أبقت السعودية، أكبر مصدر في المجموعة، على هدفها لخفض الإنتاج فيما انخفض الإنتاج بسبب أعمال صيانة وعدم الاستقرار في نيجيريا وليبيا اللتين تم استثناؤهما من الاتفاق.

غير أن مسوحاً أجرتها رويترز أظهرت أن زيادة ضخ النفط من أنجولا وارتفاع إنتاج الإمارات أكثر من المحدد في الأساس يعني أن التزام أوبك باتفاق خفض الإنتاج تراجع إلى 90 بالمئة من 92 بالمئة في مارس آذار.