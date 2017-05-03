روسيا:التزامنا بخفض الإنتاج تجاوز المطلوب في اتفاق أوبك

قالت وزارة الطاقة الروسية إن البلاد قد خفضت إنتاج النفط بمقدار 300 ألف و790 برميلا يوميا في الأول من مايو مقارنة مع مستوى أكتوبر 2016، وهو ما يعني أنها خفضت إنتاجها بأكثر من المطلوب في اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة تعهدوا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.

وبموجب الاتفاق تعهدت روسيا بخفض متوسط إنتاجها اليومي في النصف الأول من السنة 300 ألف برميل يوميا إلى 10.947 مليون برميل يوميا مقارنة مع 11.247 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

ومع استمرار زيادة مخزونات النفط العالمية، يركز المستثمرون على ما إذا كانت أوبك والمنتجون المستقلون سيتفقون على مد تخفيضات الإنتاج إلى النصف الثاني من العام، علماً أن المنتجين سيناقشون الأمر في اجتماع للمنظمة في 25 مايو.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إنه سيلتقي بمديري كبرى شركات النفط الروسية قبل اجتماع أوبك لمناقشة تمديد خفض الإنتاج.

وامتنع نوفاك عن التصريح بما إذا كانت روسيا ستدعم تمديد الاتفاق. كما امتنع نائب رئيس الوزراء أركادي دفوركوفيتش عن التعليق لدى سؤاله اليوم الأربعاء.