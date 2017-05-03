محمد بن سلمان:"التعدين" يتصدر أولويات صندوق الاستثمارات

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن حجم ثروة المعادن في السعودية تبلغ 1.3 تريليون دولار، منها 240 مليار دولار هي قيمة الذهب في باطن الأرض.

هذان الرقمان كشف عنهما الأمير محمد بن سلمان في سياق حديثه عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، الذي سيحصل على مبالغ ضخمة من طرح أرامكو، ما سيمكنه من استهداف قطاعات مهمة داخل السعودية وخارجها، أهمها قطاع التعدين.

وأوضح أن النسبة المستغلة من قطاع التعدين لا تتجاوز الـ3%، علماً أنه من القطاعات الواعدة التي سيستثمر بها صندوق الاستثمارات العامة بعد طرح 5% من أرامكو للاكتتاب العام.

ولفت إلى أنه يوجد صعوبة في إقناع المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء في المخاطرة بالاستثمار بقطاع جديد مثل قطاع التعدين، لذلك لا بد من إدارته من قبل صندوق الاستثمارات العامة "PIF".