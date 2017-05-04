العراق: تحميل أول شحنة نفط خام إلى مصر بموجب اتفاق جديد

قالت وزارة النفط العراقية إنها بدأت تحميل ناقلة بمليوني برميل من النفط الخام لتصديرها إلى مصر، وهي أول شحنة بموجب اتفاق ثنائي.

وبموجب اتفاق لمدة عام توصلت إليه مصر والعراق الشهر الماضي، ستبيع بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر، وفقا للوزارة.

عروض لبناء مصفاة جديدة في البصرة

من جانب آخر، دعت وزارة النفط العراقية الشركات والمستثمرين الأجانب إلى التقدم بعروض لمشروع بناء وتشغيل مصفاة مخصصة للتصدير بطاقة 300 ألف برميل يوميا في الفاو قرب مدينة البصرة الواقعة في جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن وثائق التقدم بالعروض توفر نموذجين للاستثمار وهما نظام التملك والبناء والتشغيل (بي.أو.أو) والبناء والتشغيل والتحويل (بي.أو.تي).

وأضافت أن الوثائق الخاصة بالعروض ستكون متاحة حتى 31 مايو، علماً أن آخر موعد لتلقي العروض هو الأول من أغسطس.

وتقلصت طاقة التكرير في العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، بعد أن اجتاح مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية أكبر مصفاة نفط في بيجي شمالي بغداد عام 2014.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على المصفاة في 2015 لكن المصفاة أصيبت بأضرار بالغة في القتال.

وتعتمد البلاد في الوقت الحالي على مصفاة الدورة في بغداد والشعيبة في البصرة.