الكرملين: لا قرار بعد بتمديد اتفاق خفض الإنتاج مع أوبك

قال الكرملين إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن ما إذا كانت روسيا ستمدد اتفاق خفض إنتاج النفط مع أوبك وعدد من الدول غير الأعضاء بالمنظمة حتى نهاية العام الحالي.

وأبلغ ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين الصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف "لم يتم اتخاذ قرار بعد".

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" مع روسيا ومنتجين من خارج المنظمة بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.

وبموجب الاتفاق تعهدت روسيا بتقليص متوسط إنتاجها اليومي تدريجيا بواقع 300 ألف برميل يوميا إلى 10.947 مليون برميل يوميا، انخفاضا من مستوى الإنتاج في أكتوبر البالغ 11.247 مليون برميل يوميا.

وكان وزير الطاقة الروسي قال، أمس الأربعاء، إن إنتاج البلاد من النفط في الأول من مايو انخفض 300 ألف و790 برميلا يوميا عن مستوى الإنتاج في أكتوبر الماضي.