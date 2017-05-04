النفط يتراجع بعد انخفاض محدود في المخزونات الأميركية

انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الخميس للجلسة الثالثة في 4 جلسات واقتربت من أدنى مستوياتها منذ نهاية مارس بعدما أظهرت بيانات انخفاض أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت بوتيرة أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي فيما زادت مخزونات البنزين مع استمرار ضعف الطلب وهو ما أدى لاستمرار المخاوف بشأن المعروض العالمي.



وانخفضت مخزونات الخام الأميركي 930 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل وهو ما يقل كثيرا عن تقديرات المحللين الذين توقعوا انخفاضها 2.3 مليون برميل.



وتراجعت مخزونات الخام على مدار الأسابيع الأربعة الماضية لكنها لا تزال عند 527.8 مليون برميل وهو ما يزيد 3% عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي.



وبحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا أو 0.5 % إلى 50.55 دولار للبرميل.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.5 % إلى 47.56 دولار للبرميل.

وانخفض الخام الأميركي لأدنى مستوى منذ 27 مارس إلى 47.30 دولار للبرميل في الجلسة السابقة فيما تراجع برنت يوم الثلاثاء إلى أقل مستوى منذ نهاية مارس عند 50.14 دولار للبرميل.



وتتوقع السوق أن تمدد أوبك والمنتجون المستقلون اتفاق خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام الحالي.