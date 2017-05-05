النفط قرب أدنى مستوى في 5 أشهر رغم تطمينات أوبك

تراجعت أسعار النفط إلى مستوى جديد هو الأدنى في خمسة أشهر اليوم الجمعة بفعل مخاوف من استمرار تخمة المعروض رغم تطمينات من السعودية بأن روسيا مستعدة للمشاركة في تمديد اتفاق خفض الإمدادات مع أوبك.



وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة أكثر من 3% في التعاملات المبكرة لينزل عن 44 دولاراً للبرميل مسجلاً أدنى مستوياته منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني. وهبط الخام 4% أمس الخميس.



ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 3% دون 47 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ 30 نوفمبر تشرين الثاني حين قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها ستخفض الإنتاج في النصف الأول من 2017 بما أثار موجة صعود للأسعار.



لكن الخامين قلصا خسائرهما وبحلول الساعة 1007 بتوقيت جرينتش جري تداولهما بالقرب من مستويات إغلاق أمس الخميس بعدما قال محافظ السعودية لدى أوبك لرويترز إن المنتجين داخل المنظمة وخارجها يقتربون من التوصل لاتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج.



وقال المحافظ أديب الأعمى "بناء على بيانات اليوم، يوجد اقتناع متزايد بأن التمديد لمدة ستة أشهر قد يكون ضروريا لإعادة التوازن إلى السوق، لكن فترة التمديد ليست مؤكدة حتى الآن".



وكانت مصادر من أوبك قالت أمس الخميس إن من المرجح أن تمدد المنظمة تحفيضات الإنتاج حين تجتمع في 25 مايو أيار لكنها استبعدت تطبيق تخفيضات أكبر حجما. وكان المنتجون في أوبك وخارجها اتفقوا مبدئيا على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من 2017.



وهبطت عقود برنت والخام الأميركي نحو 17% منذ بداية العام رغم جهود أوبك الرامية لتعزيز الأسعار. ويجري تداول الخامان قرب مستويات لم يشهداها منذ ما قبل إعلان الاتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين على خفض الإنتاج.