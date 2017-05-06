ارتفاع حفارات النفط الأميركية للأسبوع الـ 16

زادت الشركات الأميركية عدد حفارات النفط للأسبوع السادس عشر على التوالي في استمرار لتعافي أنشطة الحفر المستمر منذ 12 شهرا على الرغم من أن وتيرة الزيادات تباطأت في الأسابيع الأخيرة مع بقاء أسعار الخام دون 50 دولاراً للبرميل.

وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن الشركات أضافت ست حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو/ أيار ليصل العدد الإجمالي إلى 703 حفارات، وهو الأكبر منذ أبريل نيسان 2015.

وبينما يتجاوز هذا العدد مثلي ما كان عليه في الأسبوع المقابل قبل عام عندما كانت هناك 328 منصة عاملة فقط، تراجعت وتيرة الزيادة في الأسابيع الأربعة الماضية إلى أقل مستوى منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس/آذار.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي عند نحو 46 دولارا للبرميل بعدما هبطت لأدنى مستوى في 5 أشهر هذا الأسبوع مبددة جميع المكاسب التي حققتها، منذ أن وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تقليص الإنتاج في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني.

ويجعل ذلك العقد على مسار الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي في موجه خسائر ستكون الأطول منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وعلى الرغم من الانخفاضات الأخيرة في الأسعار، ما زال المحللون يتوقعون أن تعزز شركات الطاقة الأميركية إنفاقها على الحفر وتضخ المزيد من النفط والغاز الطبيعي من حقول النفط الصخري في السنوات القادمة وسط توقعات بارتفاع أسعار الطاقة في الأشهر المقبلة.

وبحسب بيانات اتحادية لقطاع الطاقة، بلغ إنتاج الخام في الولايات المتحدة 9.3 مليون برميل يوميا في المتوسط في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل نيسان وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2015.