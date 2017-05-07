السعودية تعزز التفاهم الدولي حول تمديد اتفاق النفط

قال #وزير_الطاقة_السعودي خالد الفالح في تعليقات نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي إن #سلطنة_بروناي أبدت استعدادها لتمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بين أوبك ومنتجين مستقلين لدعم أسواق الخام بحسب رويترز.

وقال الفالح، خلال زيارة لبندر سري بيجاوان، إنه نقل لوزير الطاقة في بروناي رغبة المملكة في تعزيز التعاون مع بروناي على جميع المستويات.

وقال 3 مندوبون في منظمة أوبك الأسبوع الماضي بحسب رويترز إن منتجين من داخل المنظمة وخارجها يتطلعون إلى تمديد اتفاق خفض الإمدادات إلى ما بعد يونيو/حزيران للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق، مقللين من احتمال اتخاذ خطوات إضافية مثل زيادة الخفض.

وقبل يومين، قال محافظ السعودية لدى أوبك أديب الأعمى لرويترز إن المنتجين داخل المنظمة وخارجها يقتربون من التوصل لاتفاق بشأن تمديد خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بدأت في الأول من يناير/كانون الثاني.

وقال الأعمى "بناء على بيانات، يوجد اقتناع متزايد بأن التمديد لمدة ستة أشهر قد يكون ضروريا لإعادة التوازن إلى السوق، لكن فترة التمديد ليست مؤكدة حتى الآن".

كانت مصادر من أوبك قالت إن من المرجح أن تمدد المنظمة تخفيضات الإنتاج حين تجتمع في 25 مايو/أيار لكنها استبعدت تطبيق تخفيضات أكبر حجما.