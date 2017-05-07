وزارة النفط: 3.2 مليون برميل صادرات العراق في أبريل

قال متحدث باسم وزارة النفط في العراق إن صادرات الخام بلغت 3.252 مليون برميل يوميا في المتوسط في أبريل، بانخفاض طفيف من 3.259 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وأضاف المتحدث عاصم جهاد أن العراق صدر 3.230 مليون برميل يوميا من مرافئ الجنوب في البصرة و22 ألف برميل يوميا من حقول كركوك في الشمال.

وأوضح أن حصيلة مبيعات العراق من الخام بلغت 4.6 مليار دولار بسعر 47.275 دولار للبرميل.

وتغطي الكميات المعلنة جميع صادرات شركة تسويق النفط العراقية (سومو) من الموانئ الجنوبية ومن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.