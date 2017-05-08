النفط يعاود الارتفاع على وقع تطمينات الفالح حول أوبك

تحركت أسعار النفط صعوداً صباح اليوم الاثنين فوق 49 دولاراً للبرميل على وقع تصريحات وزير الطاقة السعودي حول إمكانية تمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج. حيث طغى الحديث عن تمديد تخفيضات المعروض لكبار مصدري أوبك على توقعات زيادة الإنتاج الأميركي في ظل انتشار طفرة الحفر بأنحاء أميركا الشمالية.



وبحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 40 سنتا إلى 49.50 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي الخفيف 30 سنتا إلى 46.52 دولار للبرميل.



وتراجع كلا العقدين الآجلين أكثر من 10% في الشهر الأخير رغم خطوات منظمة البلدان المصدرة للبترول ومصدرين آخرين من بينهم روسيا للحد من المعروض من أجل تصريف تخمة المعروض العالمي.



لكن جهود أوبك تقوضها زيادة الحفر في الولايات المتحدة التي تطلق طفرة في إنتاج النفط الصخري قد تعوض أي فراغات تتركها أوبك.



وقال روبن بيبر المحلل الفني لدى بي.في.ام أويل أسوسيتس للسمسرة في لندن "السوق في حالة شديدة الخطورة.. الاتجاه العام ما زال لأسفل وما يحدث مجرد تصحيح."

وأبدى خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي ثقته بأن يوافق منتجو النفط من داخل وخارج أوبك على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج خلال النصف الثاني من هذا العام، و"ربما" لما بعد ذلك، بحسب تصريحاته.

وأضاف الفالح خلال مشاركته في مؤتمر آسيا للنفط والغاز في كوالالمبور أن الأسواق ستتعافى قريباً لتعود إلى حالة التوازن، وهو الهدف الأساسي من وراء الاتفاقية التاريخية بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة.

وكانت مصادر من منظمة أوبك قد صرحت الأسبوع الماضي أن منتجين من داخل المنظمة وخارجها يتطلعون إلى تمديد اتفاق خفض الإمدادات إلى ما بعد يونيو للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق، مقللين من احتمال اتخاذ خطوات إضافية مثل زيادة الخفض.