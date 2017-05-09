انخفاض طفيف في أسعار النفط في آسيا

المصدر: سنغافورة – أ ف ب

تسجل أسعار النفط انخفاضاً طفيفاً في آسيا، الثلاثاء، بعد تراجعها الأسبوع الماضي، لكنها ما زالت أقل من 50 دولاراً للبرميل الواحد.

وحوالي الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش، خسر سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم حزيران/يونيو 5 سنتات إلى 46.48 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

من جهته، ربح برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم تموز/يوليو 7 سنتات وبلغ سعره 49.41 دولار.

وأنعشت معلومات من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تفيد أن الكارتل وشركاءه يمكن أن يمددوا اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد حزيران/يونيو، آمال المستثمرين. لكن القلق من العرض المفرط ما زال قائما.

وهذه الجهود الدولية لدعم الأسعار يؤثر عليها خصوصا ارتفاع الإنتاج الأميركي.

وقالت مجموعة "ستاندرد أند بورز غلوبال بلاتس" إن "المستثمرين ينتظرون لمعرفة أرقام الاحتياطات الأميركية سعيا إلى مؤشرات إيجابية يمكن أن تعيد الزبائن إلى السوق ومنع انخفاض أكبر".