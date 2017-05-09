حقل البيضاء النفطي يستأنف الإنتاج بعد توقف دام 4 سنوات

قال متحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط "أجوكو" إن حقل البيضاء النفطي الواقع في شرق ليبيا استأنف الإنتاج بعد 4 سنوات من التوقف، لافتاً إلى أنه سيضخ 10 آلاف برميل يوميا.

وأوضح المتحدث باسم أجوكو عمران الزوي أن حقل البيضاء كان ينتج 14 ألف برميل يومياً قبل توقف الإنتاج، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والحصار المفروض على الصادرات وتضرر البنية التحتية.

ومن المتوقع، بحسب المتحدث، أن يجري تصدير 60 ألف برميل من النفط مخزنة في صهاريج بحقل البيضاء في الوقت الحالي، نظرا لأن الحقل بدأ في ضخ النفط مجددا.

ولفت الزوي إلى أن "أجوكو"، الشركة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها والتابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تصدر النفط بشكل طبيعي عبر مينائي الحريقة والزويتينة.