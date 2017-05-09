وزير الطاقة الجزائري يدعم تمديد اتفاق "أوبك" لـ9 أشهر

يعتزم وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة زيارة بغداد في الـ10 والـ11 من مايو الجاري لإجراء محادثات مع نظيره العراقي بخصوص قضايا تتعلق بأوبك في الوقت الذي يدرس فيه منتجو النفط تمديد اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.

وقال مصدر في وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، إن بلاده تؤيد جهود تمديد اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة لمدة 9 أشهر أو أكثر للمساعدة في دعم أسعار النفط العالمية.

وتابع: "كل زيادة ولو بدولار واحد تصب في مصلحة الجزائر، لذا سنمضي في السعي نحو دفع الأسعار للارتفاع".

الإنتاج الليبي قرب 800 ألف برميل بعد إعادة تشغيل حقول

وفي سياق منفصل، قال مصدر ليبي في قطاع النفط، إن إنتاج البلاد من الخام ارتفع مقتربا من 800 ألف برميل يوميا مع زيادة البلد العضو في أوبك، الإمدادات من حقلي الشرارة والفيل النفطيين اللذين عادا للإنتاج حديثا.

وببلوغه 792 ألف برميل يوميا يصبح إنتاج ليبيا النفطي الأعلى منذ 2014، ويزيد نحو 30 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الماضي.