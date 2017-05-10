إنتاج ليبيا يتخطى 800 ألف برميل للمرة الأولى منذ 2014

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأربعاء إن إنتاج البلاد من الخام تجاوز 800 ألف برميل يوميا للمرة الأولى منذ عام 2014 وإنه قد يتراوح بين 1.1 مليون و1.2 مليون برميل يوميا إذا زالت العقبات السياسية.



وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن نزاعا تجاريا مع الشريك الأجنبي فنترشال أدى إلى توقف إنتاج 160 ألف برميل يوميا، مما يكلف ليبيا نحو 250 مليون دولار شهريا.

من جهتها، نقلت شركة باسف الألمانية عن وحدتها فنترشال قولها إنها أوقفت أنشطة الحفر في ليبيا بسبب عدم إمكانية إشراكها في أحدث برامج لشحن النفط.



لكن فنترشال أكدت أن اتفاقات الامتيازات مع ليبيا ما زالت سارية المفعول على الرغم من خلاف تجاري مع الأخيرة.



أضافت أنها على اتصال مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بشأن عدد من القضايا.