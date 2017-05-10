"أدنوك " تعلن تخفيض أسعار الغاز المسال غير المدعومة

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" عن تخفيض في أسعار إعادة تعبئة اسطوانات الغاز المسال لشهر مايو 2017 - للسعر غير المدعوم، في جميع محطات الخدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب تحديث الأسعار الذي تباشر الشركة العمل به واعتماده في العاشر من كل شهر، خفضت "أدنوك للتوزيع" أسعار إعادة تعبئة الغاز المسال سعة /25/ رطلاً لتصل إلى 45 درهم مقارنةً مع سعر بيعها السابق البالغ 52 درهم، وأسعار إعادة تعبئة الغاز المسال سعة /50/ رطلاً ليصل إلى 90 درهم مقارنةً مع سعر بيعها السابق البالغ 104 درهم.

فيما خفضت الشركة سعر إعادة تعبئة الغاز المسال سعة /100/ رطلاً ليصل إلى 180 درهم مقارنةً مع سعر بيعها السابق البالغ 208 درهم.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أدنوك للتوزيع" سعيد مبارك الراشدي إن الشركة تقوم بشكل شهري بمراجعة أسعار إعادة تعبئة اسطوانات الغاز المسال وفق منهجية واضحة ومحددة، بحيث تأخذ بعين الاعتبار مراعاة مصالح المستهلكين وعملاء الغاز المنزلي المسال في دولة الإمارات، ومواكبة تغييرات الأسعار العالمية لمنتج الغاز.

وأضاف الراشدي: "نحرص في "أدنوك للتوزيع" على تطبيق سعر البيع الجديد بالشكل الاقتصادي الأمثل الذي يحفظ حقوق جميع المستهلكين والعملاء وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة."

وتوفر "أدنوك للتوزيع" للمستحقين الغاز المسال بالسعر المدعوم، 20 درهماً لسعة /25/ رطلاً و30 درهماً لسعة /50/ رطلاً في أبوظبي والمناطق الشمالية من خلال بطاقة رحال إ - غاز التي تصدرها الشركة.