EIA:توقعات بنمو المخرونات بـ500 ألف برميل يوميا في 2018

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للإنتاج والطلب على الخام في الولايات المتحدة خلال العام الحالي، لكنها توقعت في الوقت ذاته استمرار النمو في المخزونات خلال العامين الحالي والمقبل.

إذ توقعت أن ينمو الإنتاج الأميركي 440 ألف يوميا خلال العام الحالي، مقابل توقعاتها السابقة بنمو 350 ألف برميل يوميا.

كما توقعت أن يرتفع الطلب على النفط خلال العام بمقدار 290 ألف برميل يوميا، مقابل توقعاتها السابقة بزيادة قدرها 250 الف برميل.

وتوقعات أن تنمو المخزونات بمتوسط 200 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري.

وحول تقديراتها لأسواق النفط في العام المقبل، خفضت الإدارة توقعاتها لنمو الإنتاج من 680 إلى 650 ألف برميل يوميا، وخفضت توقعاتها لنمو الطلب من 340 إلى 300 ألف برميل .

فيما توقعت نمو المخزونات بمتوسط 500 ألف برميل يوميا خلال العام 2018 .