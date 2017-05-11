أسعار النفط ترتفع بفعل انخفاض المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط نحو 1% اليوم الخميس ليعزز برنت موقعه فوق 50 دولارا للبرميل بفعل تراجع في مخزونات الوقود الأميركية وخفض أكبر من المتوقع في الإمدادات السعودية إلى آسيا.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50.68 دولار للبرميل مرتفعة 46 سنتا بما يعادل 0.9% عن الإغلاق السابق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 47.82 دولار بارتفاع 49 سنتا أو واحد بالمئة عن التسوية السابقة.

وقال جريج مكينا، كبير محللي السوق لدى أكسي تريدر لسمسرة العقود الآجلة "شهدنا الأسبوع الماضي أكبر انخفاض في المخزونات للعام، حيث هبطت أكثر من خمسة ملايين برميل. ويبدو أن خفض إنتاج أوبك بدأ يؤثر أخيرا."