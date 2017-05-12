العراق يصدر 3.215 مليون برميل يومياً في يونيو

قال مصدران مطلعان، اليوم الجمعة، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تنوي تصدير 3.215 مليون برميل يوميا من خام البصرة في يونيو حزيران، وذلك بانخفاض طفيف عن الشهر السابق بفعل تراجع في إمدادات الصنف الثقيل من الخام.

وقالا نقلا عن جدول تحميل لصادرات ميناء البصرة بجنوب العراق إن صادرات يونيو حزيران تتضمن 2.448 مليون برميل يوميا من خام البصرة الخفيف و767 ألف برميل يوميا من خام البصرة الثقيل.

وقال مصدر إن إمدادات خام البصرة الثقيل تقلصت 72 ألف برميل يوميا في خطوة من المرجح أن تدعم علاوات الأسعار الفورية للخام التي حومت عند أكثر من 1.50 دولار للبرميل فوق سعر البيع الرسمي في الشهرين الأخيرين.

وقال المصدران إن سومو ستورد كامل الكميات المتعاقد عليها لثلاثة على الأقل من عملاء العقود، محددة المدة في آسيا في يونيو حزيران.