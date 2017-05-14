روسيا تتوقع توازن سوق النفط في حالة تمديد اتفاق "أوبك"

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن أسواق النفط العالمية ستحقق التوازن بين العرض والطلب في أواخر 2017 أو أوائل 2018 في حالة تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وأوضح الوزير أن "الأسواق ستشهد مثل هذا التراجع في مخزونات النفط بنهاية 2017 أو أوائل 2018، ما سيفضي إلى انخفاض المخزونات إلى متوسط 5 سنوات"، بحسب ما نقلت وكالات أنباء روسية.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من بينهم روسيا قد تعهدوا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام لرفع أسعار النفط.

لكن المخزونات العالمية ما زالت مرتفعة مما عاد بالخام إلى ما دون 50 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الشهر، وضغط على أوبك لتمديد التخفيضات حتى نهاية السنة.

وأبلغ نوفاك الوكالات أن دول أوبك وكبار منتجي النفط الآخرين سيبحثون تمديد الاتفاق إلى النصف الثاني من العام أو "ربما لأكثر من ذلك".

وأضاف أنه يتوقع عدم تغيير حجم الاتفاق، ما يعني استبعاد تعميق التخفيضات.

وتقول أوبك ومصادر بالقطاع إن هناك مناقشات جارية بشأن تمديد التخفيضات لنهاية الربع الأول من 2018 عندما سيكون الطلب على الخام عند أضعف مستوياته موسميا.

من جهته، أكد نوفاك أن روسيا ستبقى على خفض إنتاجها عند 300 ألف برميل يوميا من مستوى أكتوبر 2016 كما هو منصوص عليه في اتفاق ديسمبر 2016.

وقال إن روسيا لم تغير توقعاتها لإنتاج يبلغ 549 إلى 551 مليون طن هذا العام، لكن الأمر يتوقف على ما ستسفر عنه محادثات الدول المنتجة للنفط في فيينا في وقت لاحق هذا الشهر.