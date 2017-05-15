النفط يقفز مع اتجاه السعودية وروسيا لتمديد الاتفاق

قال وزيرا الطاقة السعودي والروسي، إنهما يؤيدان تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر إضافية، تمتد حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، وذلك لإعادة التوازن إلى الأسواق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش لقاء جمع بين وزيري الطاقة للبلدين في بكين.

وقال الوزيران إنهما سيطرحان وجهة النظر السعودية - الروسية، مع مختلف الشركاء قبل اجتماع منظمة أوبك مع المنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، والمقرر عقده في 25 مايو الجاري.

وقال خالد الفالح، إنه لن يتم الوصول إلى المستوى المستهدف للمخزونات العالمية في يونيو المقبل، لذلك من الضروري تمديد الاتفاق لـ9 أشهر أخرى.

وقفزت أسعار النفط أكثر من 2% الاثنين فوق 52 دولارا بعد أن قال وزيرا الطاقة في السعودية وروسيا، أكبر دولتين منتجتين للخام في العالم، إن ثمة ضرورة لتمديد تخفيضات الإنتاج لتستمر في عام 2018.

وبلغ سعر خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 53.03 دولار للبرميل بارتفاع بأكثر من 1.60 دولار وسجل 53 دولار وهو الأعلى منذ 26 أبريل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 1.18 دولار إلى 49.02 دولار للبرميل.