بوتين: تمديد خفض إنتاج النفط سيحقق استقرار الأسعار

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية سيكفل استقرار أسعار الخام.

واتفقت السعودية وروسيا، أكبر منتجين للنفط في العالم، على ضرورة تمديد التخفيضات لتسعة أشهر إضافية حتى مارس 2018 لتقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية.

وردا على سؤال عن مدى ثقته في أن الاتفاق المبرم بين روسيا والسعودية سيعيد الاستقرار لأسعار النفط العالمية، أعرب بوتين عن تفاؤله "لأن شريكنا الأساسي دون شك هو السعودية، ملتزم بالكامل بجميع الاتفاقات التي دخلت حيز التنفيذ حتى الآن، وثانيا لأن السعودية ترغب في الحفاظ على أسعار مستقرة وعادلة للنفط".

واعتبر بوتين أن من الصواب في مكان اتخاذ القرار لمدة 9 أشهر حتى منتصف العام المقبل لا لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة كشرط أساسي لاستقرار اسعار الخام.

وأعلن تأييد وزير الطاقة الروسي ورؤساء كبرى شركات النفط والغاز لهذا المقترح.