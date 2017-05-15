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عمان تدعم اتفاق السعودية وروسيا على تمديد خفض الإنتاج

المصدر: دبي – رويترز
وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي
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قال وزير النفط العماني، محمد بن حمد الرمحي، اليوم الاثنين، إن السلطنة تدعم بالكامل اقتراح السعودية وروسيا تمديد خفض إنتاج النفط العالمي حتى الربع الأول من 2018.

وكانت السعودية وروسيا، أكبر منتجين للنفط في العالم، اتفقتا اليوم على ضرورة تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة 9 أشهر أخرى حتى مارس/آذار 2018 لكبح تخمة المعروض العالمي من الخام من أجل تعزيز الأسعار.

وقال الوزيران إنهما سيطرحان وجهة النظر السعودية - الروسية، مع مختلف الشركاء قبل اجتماع منظمة أوبك مع المنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، والمقرر عقده في 25 مايو الجاري.

كلمات دالّة

#النفط, #تخمة المعروض, #اتفاق السعودية وروسيا, #أوبك, #المخزونات

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