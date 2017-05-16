أرامكو و"نورينكو" توقعان اتفاق تكرير بـ10 مليارات دولار

قالت أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاق تطوير مشترك مع مجموعات الصناعات الشمالية الصينية (نورينكو) العسكرية يتعلق بمشروع مصفاة وبتركيماويات وأنشطة تجزئة.



وأفاد بيان أن المشروع سيقام في بانجين بمقاطعة لياونينغ في شمال شرق الصين أن الشركتين تعتزمان بناء مجمع تكرير وبتروكيماويات بتكلفة تصل إلى 10مليارات دولار.



وقالت أرامكو في البيان إن المشروع سيوسع أعمال أرامكو في أنشطة المصب بالصين في ظل الأهمية الكبيرة للاقتصاد الصيني بالنسبة للاستثمارات المستقبلية للسعودية وأرامكو.