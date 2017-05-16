أعلى مستوى لإنتاج النفط الصخري الأميركي بـ 12 شهراً

أظهرت بيانات حكومية أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع للشهر السادس على التوالي في يونيو مع مواصلة المنتجين زيادة نشاط الحفر وسط زيادة في أسعار الخام.

وقال تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج النفط الصخري في يونيو من المتوقع أن يرتفع بمقدار 122 ألف برميل يوميا ليصل إلى 5.4 مليون برميل يوميا. وسيكون هذا أعلى مستوى للإنتاج منذ مايو 2015.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ليصل إلى مستوى قياسي قدره 51.3 مليار قدم مكعبة يوميا في يونيو. وسيكون ذلك مرتفعا حوالي 0.6 مليار قدم مكعبة يوميا عن متوسط الإنتاج في مايو/أيار والزيادة الشهرية الثامنة على التوالي.