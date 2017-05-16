إنتاج "نورس" للغاز يتجاوز مليار قدم مكعبة يوميا بمصر

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج حقل الغاز المصري نورس تجاوز المليار قدم مكعبة يوميا.

وكانت شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني بدأت الإنتاج من الحقل البحري الواقع قبالة ساحل دلتا النيل في سبتمبر/أيلول 2015، وقالت العام الماضي إنها تنوي زيادة إنتاجه إلى أكثر من مليار قدم مكعبة يوميا في الربع الأول من العام الحالي.

وأصبحت مصر، التي كانت ذات يوم بلدا مصدرا للطاقة، مستوردا صافيا في السنوات الأخيرة بفعل تناقص الإنتاج وتنامي الاستهلاك.

وتسابق مصر الزمن لتغيير ذلك الوضع بتسريع تطوير اكتشافات غاز كبيرة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة بحلول 2020.